2020/11/05 | 02:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الداعية المصري الشهير الشيخ مصطفى العدوي فجر اليوم.



وبعد العملية التي نفذتها قوات الامن المصرية أبدى الآلاف من متابعي الشيخ حزنهم العميق بعد الإعلان عن القبض عليه من منزله فجرا.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص اساب اعتقال الداعية المصري الشهير مصطفى العدوي وكالة الصحافة المستقلة.

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