2020/11/05 | 02:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يبدأ فصل الشتاء في معظم دول العالم بعد دخول شهر نوفمبر بشكل رسمي وهو ما يجلب معه التوقيت الشتوي كذلك في اغلب دول العالم.



ما يميز التوقيت الشتوي هو امكانية الحصول على قسط اكثر من الراحة أثناء الليل والذي يعطيك ساعات اطول من النوم حتى الصباح، ولتحصل على افضل نوم ممكن اثناء فصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 4 نصائح لنوم مريح في فصل الشتاء وكالة الصحافة المستقلة.

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