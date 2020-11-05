بايدن‭ ‬ينتزع‭ ‬ولايات‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين وحملة‭ ‬ترامب‭ ‬تتقدم‭ ‬بالتماسات‭ ‬لوقف‭ ‬الفرز

2020/11/05 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديمقراطي‭ ‬يفقد‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬نيل‭ ‬أغلبية‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق أعلنت‭ ‬حملة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬أنها‭ ‬تقدّمت‭ ‬بالتماس‭ ‬قضائي‭ ‬لوقف‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنسلفانيا،‭ ‬بعد‭ ‬التماسين‭ ‬قدّمتهما‭ ‬بشأن‭ ‬ولايتي‭ ‬ميشيغن‭ ‬وويسكونسن‭.‬وبات‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسد‭ ‬عليه‭ ‬امام‭ ‬مفاجآت‭ ‬خصمه‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭.‬ واتهمت‭ ‬حملة‭ ‬ترامب‭ ‬القيّمين‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ […]

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