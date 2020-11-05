2020/11/05 | 02:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الديمقراطي يفقد حظوظه في نيل أغلبية مجلس الشيوخ واشنطن- مرسي ابو طوق أعلنت حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنها تقدّمت بالتماس قضائي لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا، بعد التماسين قدّمتهما بشأن ولايتي ميشيغن وويسكونسن.
وبات ترامب في موقف لا يحسد عليه امام مفاجآت خصمه جو بايدن. واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية […]
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وبات ترامب في موقف لا يحسد عليه امام مفاجآت خصمه جو بايدن. واتهمت حملة ترامب القيّمين على العملية الانتخابية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن ينتزع ولايات مهمة من الجمهوريين وحملة ترامب تتقدم بالتماسات لوقف الفرز) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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