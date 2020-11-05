أول رئيس يهنيء ترامب.. أمجاملة لميلانيا؟

2020/11/05 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليوبليانا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السلوفيني‭ ‬المحافظ‭ ‬يانيز‭ ‬يانشا‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الأربعاء‭ ‬بإعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬رئيسا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الغموض‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحيط‭ ‬بنتيجة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬وقال‭ ‬يانشا،‭ ‬الذي‭ ‬تتحدر‭ ‬السيدة‭ ‬الأميركية‭ ‬الاولى‭ ‬ميلانيا‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬بلاده،‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬الأميركي‭ ‬انتخب‭ […]

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