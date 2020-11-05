فيسبوك وتويتر في تأهب إزاء تصريحات ترامب

2020/11/05 | 02:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان‭ ‬فرانسيسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وضع‭ ‬موقعا‭ ‬فيسبوك‭ ‬وتويتر‭ ‬مجدداً‭ ‬الأربعاء‭ ‬إشارة‭ ‬على‭ ‬منشور‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مضللا‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬انتخابات‭ ‬شديدة‭ ‬المنافسة‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬انتهاء‭ ‬عمليات‭ ‬تعداد‭ ‬الأصوات،‭ ‬وفق‭ ‬سيناريو‭ ‬توقعته‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مرارا‭ ‬ويثير‭ ‬مخاوف‭ ‬كبرى‭.‬ومساء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حجب‭ ‬تويتر‭ ‬تغريدة‭ ‬الرئيس‭ ‬الجمهوري‭ ‬المرشح‭ […]

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