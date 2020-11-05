مشروع قطار بغداد المعلق في محطة الشركة العامة للسكك

2020/11/05 | 02:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلي، نقل ملف مشروع قطار بغداد المعلق بشكل كامل إلى الشركة العامة لسكك حديد العراق.

وقال الشبلي في بيان للوزارة، الأربعاء 4 تشرين الثاني/نوفمبر، إن "المشروع سيوفر آلاف فرص العمل لأبناء مدينة بغداد، إضافة إلى اكتساب الخبرة من قبل ملاكاتنا في مثل هذا النوع من المشاريع التي تنفذ لأول مرة، كما أن المشروع سيسهم بشكل فاعل في فك الاختناقات المرورية وتطوير المنطقة حضريًا".

من جانبه قال مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق طالب الحسني، وفقا للبيان، إن "المشروع سيوفر النقل الآمن والمريح لشريحة واسعة من سكان مناطق الشعب والكاظمية والعطيفية ومركز العاصمة بعدد محطات يصل إلى 14 محطة وبطول 22 كم كمرحلة أولى وبطاقة نقل 10 الآف مسافر/الساعة".

وأكد الحسني، أن "الكلفة الأولية للمشروع تتراوح بحدود 2.5 مليار دولار، ويتم تنفيذه من قبل أرقى الشركات العالمية المتخصصة وبأعلى المواصفات".

وأوضح البيان، أن "الجهة المنفذة للمشروع هي شركة اليستوم الفرنسية وشركة هونداي الكورية"، مشيرًا إلى أن "نقل الملف إلى السكك الحديد يعد إيذانًا بالبدء بالعمل الفعلي للمشروع".

وسبق أن قررت الحكومة نقل ملف المشروع، الذي أعلن عنه منذ 2013، من إدارة محافظة بغداد إلى وزارة النقل، حيث يُتهم مسؤولو العاصمة بعرقلة المشروع.

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