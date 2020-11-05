أخطاء قاتلة يجب تجنبها عند شحن الهاتف

2020/11/05 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- نشر موقع “برايت سايد” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن الأخطاء الشائعة التي يجب التوقف عن ارتكابها عند شحن الهاتف.



وقال الموقع، في تقريره، إن الطريقة الخاطئة التي تشحن بها هاتفك لا تؤثر على سعر فواتير الكهرباء وسلامتك فقط بل من شأنها أن تتلف بطارية الهاتف أيضا.



فمن المعلوم أن عمر بطاريات الهواتف الذكية […]

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