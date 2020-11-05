2020/11/05 | 02:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/ منى شعلان/ نشر العديد من نجوم هوليوود ، عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لهم أثناء تصويتهم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية ، التي انطلقت الثلاثاء، لانتخاب رئيس للبلاد ويتنافس فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.



كما حث البعض من مشاهير الفن الأمريكيين ، متابعيهم على أهمية المشاركة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمن صوت نجوم هوليوود في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ؟ وكالة الصحافة المستقلة.

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