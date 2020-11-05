العراق..وأي رئيس مقبل؟

2020/11/05 | 02:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام بعد تحشيد القوى ذات النفوذ في الحكم بالعراق ضد الوجود الامريكي بما فيه الدبلوماسي عبر قصف السفارة أو الدعوة لتقليصها والاتجاه للتخلي عن الدعم العسكري الذي قد تقطعه واشنطن بنفسها مع انسحاب جنودها، تكون الاهتمامات بمقدم رئيس أمريكي جديد نوعاً من الفضول العادي الذي يتحلّى به أيّ مواطن عادي يضرب ويرفع ويكبس […]

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