2020/11/05 | 03:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت مرشحات للانتخابات الأميركية المنعقدة، الثلاثاء، اختراقات جديدة في ولايات عدة على غرار نيو مكسيكو (جنوب غرب) التي اُنتخبت فيها ثلاث نساء متحدرات من أقليات لشغل مقاعد في مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النساء يحقّقن خروقات في ولايات عدة في الانتخابات الأميركية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النساء يحقّقن خروقات في ولايات عدة في الانتخابات الأميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).