جيش الظل.. المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية 1917-1948 - محمود الصباغ

2020/11/05 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_الصباغ جيش الظل..



المتعاونون الفلسطينيون مع الصهيونية 1917-1948تأليف: هليل كوهينترجمة: هالة العوريبيسان للنشر والتوزيع.



الطبعة الأولى 2015" أيها العرب بيعوا كل شيء باستثناء الأرض, ولا تشتروا من اليهود إلا الأرض"نجيب نصار - صاحب جريدة الكرمل "إن كل من يتساءل عن سبب ترجمة هذا الكتاب إلى العربية أقول له إن غض الطرف عن النقائض ليبقى الوضع المتقيح على حاله، دونما دراسة جادة ......





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