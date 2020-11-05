الكعبي يستذكر رحيل الجلبي: عقليَّة اقتصاديَّة فذَّة

2020/11/05 | 03:15 - المصدر: الصباح

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بغداد : الصباح

استذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي رحيل رئيس المؤتمر أحمد الجلبي، مشيرا إلى أنَّ الأزمة الماليّة للعراق تجعلنا نفتقده بشدة.

وقال الكعبي، في بيان: ان "وفاة الجلبي خسارة فادحة لن تعوض"، مبينا ان "الأزمة المالية التي يمر بها العراق اليوم تجعلنا نفتقد بشدة واكثر من اي وقت مضى على خسارة عقل اقتصادي كبير كأحمد الجلبي".

واضاف ان "الجلبي كان له دور بارز ومحوري في محاربة الدكتاتورية وبناء العراق الديمقراطي"، لافتا الى انه "افنى كل جهوده لخدمة العراق في مرحلتي المعارضة والحكم، وترك بصماته الخاصة في تأريخ العراق، لما يتمتع به من عقلية اقتصادية فذة وقدرة كبيرة على تشخيص المعضلات ووضع الحلول المناسبة".

واختتم "لا يسعنا ونحن نستذكر رحيل الجلبي الا ان نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه اوسع جناته، ويُلهمنــا جميعا مع اهله وذويه الصبر والسلوان على فقده".

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