ولاية أميركية

2020/11/05 | 03:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون في ولاية نيفادا، الأربعاء، إنه لن يتم الإعلان عن نتائج انتخابية جديدة حتى الساعة التاسعة من صباح الخميس، 5 نوفمبر.

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