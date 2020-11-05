2020/11/05 | 03:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- لكي تمر مرحلة الحمل بسلام وأمان، ولا تحدث أي مشاكل صحية للأم أو الجنين فيجب أن تكون الأم الحامل حريصة على ألا تصاب بأمراض معينة يكون الوقاية منها هو الحل الأمثل، وعن هذه الأمراض التي يجب ألا تتعرض لها الحامل خلال فترة الحمل يشرح لنا الدكتور إسماعيل عبد الله، إختصاصي الأمراض الباطنة كالآتي.



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هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذير..



أمراض لا يجب أن تصيب الحامل وكالة الصحافة المستقلة.

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