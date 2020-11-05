2020/11/05 | 04:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريربعد أيام قليلة من مصرع المدير السابق للمشروع، أعلنت وزارة النقل بشكل رسميّ عن قرب فسخ العقد مع الشركة الكوريّة المنفذة لميناء الفاو.

وظهر وزير النقل ناصر الشبلي في مقطع مصور، بثه إعلام الوزارة، وهو يتحدث إلى وفد من شركة "دايو"، حول ما يبدو خلافًا على عمق الميناء.

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وقال الوزير في حديثه، "أشكركم.



لا نريد أن نأخذ من وقتكم أو تأخذوا من وقتنا أكثر.



لدينا الكثير من العمل".

وأضاف، "إذا لم تستطع الشركة تنفيذ المواصفات المطلوبة، فنحن نشكر جهدكم ونأسف لخسارة الكثير من الوقت في النقاش".

وتابع بالقول، "لقد وصلت إلى قناعة أن الشركة الكوريّة لا تستطيع تنفيذ المشروع بالمواصفات المطلوبة".

وتعرضت الشركة إلى ضغوطات وتهديدات أدت إلى عرقلة المشروع منذ 10 سنوات، كان آخرها في آذار/مارس الماضي إبان حكومة عادل عبد المهدي، حين حاصر مسلحون يدعون صلتهم بحركة عصائب أهل الحق، مقر الشركة واعتدوا على عاملين فيها، ما اضطر رئيس الوزراء السابق إلى إجراء زيارة مفاجئة إلى المحافظة، في محاولة لإيجاد حل للأزمة، لكنه فشل حينها وفق ضابط في الشرطة تحديث لـ "ألترا عراق".

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