2020/11/05 | 04:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- تعدّ الحفر والتجاويف تحت العينين ظاهرة يعاني منها عدد كبير من النساء سواء بعد تخطيهن سن الثلاثينيات أو ظهورها بسن مبكرة اذا كانت المرأة مدخنة، أو حتى في حال تعرضها الدائم لأشعة الشمس.



لا ريب أن حدة هذه التجاويف تختلف درجتها وحدتها وعمقها من شخصٍ لآخر مع تغير العوامل الجينية والظروف البيئية المحيطة، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طرق التخلص من مشكلة التجويف تحت العينين وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق التخلص من مشكلة التجويف تحت العينين) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق التخلص من مشكلة التجويف تحت العينين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).