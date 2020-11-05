أربع ولايات قد تحسم إحداها مصير سباق الرئاسة الأميركية

2020/11/05 | 05:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب السباق الرئاسي الأميركي من نهايته، تسلطت الأنظار على ولايات حاسمة، لم تعلن نتائج فرز الأصوات فيها بعد، شملت بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا ونورث كارولاينا.

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