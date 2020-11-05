2020/11/05 | 05:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- مع تقدم المرشح الديموقراطي «جو بايدن» على الرئيس الجمهوري «دونالد ترامب»، ووسط غموض توقع نتيجة فوز أي من المرشحين وازدياد الأمور تعقيدًا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020.



انتشرت صور مثيرة للجدل على موقع التغريدات تويتر، لشاحنة مجهولة متوقفة أمام البيت الأبيض، ويتم نقل عدد من المحتويات الغامضة إليها.



مما أثار تكهنات حول إدراك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض وكالة الصحافة المستقلة.

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