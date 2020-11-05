2020/11/05 | 05:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- اقترب المرشح الديمقراطي “جو بايدن”، من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ أمريكا.



وحصل المرشح الديمقراطي جو بايدن حتى كتابة الخبر على 264 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ليتبقى له ستة أصوات يتم حسمها خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانتخابات الأمريكية ..



6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الأمريكية .. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الأمريكية .. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).