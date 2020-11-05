2020/11/05 | 05:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف احمد اليعكوب، بعد الإجراءات الوقائية ولكن أصيب بفيروس كورونا، بأنه شعر “بالخوف” في بادىء الأمر قبل أن يتعافى كليا.



وقال احمد اليعكوب،بدأت الأمور في العاشر من أكتوبر مع شعور بحساسية في الحلق..



وفي اليوم التالي، بدأت أشعر بأوجاع في الرأس لكني واظبت على التمارين”.



وتابع اللاعب البالغ 27عاما: “وفي 12 أكتوبر بدأت أشعر بصعوبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللاعب احمد اليعكوب يتحدث عن تجربته مع فايروس كورونا وكالة الصحافة المستقلة.

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