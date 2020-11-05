أطعمة صحية تقلل الإجهاد.. وتعطي حيوية ونشاط

2020/11/05 | 05:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- رصدت دراسات علمية عديدة أن الإجهاد يمكن أن ‏يكون سببا رئيسيا في زيادة الوزن، مشيرة إلى أن الوجبات السريعة ‏تعد واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بهذا الإجهاد.



‏ يتسبب هذا الإجهاد في حدوث أضرار جانبية مختلفة مثل عادات الأكل غير المنتظمة، واللجوء إلى عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين والشرب، وتناول الطعام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أطعمة صحية تقلل الإجهاد..



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