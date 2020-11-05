2020/11/05 | 06:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- ليس سرا أن الوجبات السريعة غير صحية بشكل عام على الرغم من مظهرها الشهي وطعمها اللذيذ، ولا يمتد تأثيرها السلبي فقط إلى زيادة محيط خصرك.



وبحسب موقع “إيت ذيس نوت ذات”، عثر الباحثون أن النظام الغذائي الغني بالوجبات السريعة ومكوناته الأساسية مثل الدهون السيئة والصوديوم والسكر يمكن أن يكون له تأثيرات على الدماغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الوجبات السريعة وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الوجبات السريعة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذا ما يحدث إذا امتنعت عن الوجبات السريعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).