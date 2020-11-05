بايدن يتعهد بالعودة لاتفاق باريس للمناخ

2020/11/05 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستنضم مجددا، منذ اليوم الأول لولايته، إلى اتفاق باريس المناخي الذي انسحبت منه رسميا، الأربعاء.

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