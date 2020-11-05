حصيلة قياسية جديدة لإصابات كورونا في الولايات المتحدة

2020/11/05 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة الأربعاء حوالى 100 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية غداة الانتخابات الرئاسية، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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