2020/11/05 | 07:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – أعدَّت وزارة الهجرة والمهجرين خطة وطنية لإغلاق ملف النازحين في البلاد.



وقال مصدر بالوزارة لـ صحيفة”الصباح”: انه تم التنسيق مع وزارتي التخطيط والداخلية لتشكيل لجان لاعداد خطة وطنية لانهاء ملف النازحين في عموم المحافظات، مفصحا عن التنسيق مع شيوخ العشائر والحكومات المحلية لحل نزاعات بعض الاسر النازحة بهدف اعادتها لمناطق سكناها بالمحافظات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تضع خطة مع التخطيط والداخلية لغلق ملف النازحين وكالة الصحافة المستقلة.

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