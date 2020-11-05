وزير الصحة يؤكد : العراق لا يزال في دائرة خطر فايروس كورونا

2020/11/05 | 07:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أكدت وزارة الصحة والبيئة أنَّ العراق لا يزال في دائرة خطر فيروس كورونا ولم يتجاوزها حتى الان.



وقال وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي في تصريح لـ صحيفة”الصباح”: إنَّ الوزارة سجلت خلال المدة الماضية زيادة بمعدلات نسب الشفاء بين المصابين بكورونا في عموم المحافظات بلغت نحو 85 بالمئة، في حين سجلت انخفاضا […]

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