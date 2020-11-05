التربية النيابية تطالب بتفعيل قانون حماية المعلم

2020/11/05 | 07:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – طالبت لجنة التربية النيابيّة الحكومة بتفعيل «قانون حماية المعلم»، بينما اكدت انّ البرلمان كان قد صوت عليه في الدورة السابقة.



وقال مقرر اللجنة طعمة اللهيبي، في تصريح لـ صحيفة «الصباح»: إن “قانون حماية المعلم شُرع في الدورات السابقة للبرلمان ولكن لم يتم تفعيله الى الان بالرغم من ان القانون مهم جدا».



واضاف […]

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