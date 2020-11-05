2020/11/05 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، دعاوى قضائية بشأن فرز الأصوات في كل من ولايات ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا، وفقا لما نقل موقع قناة "سي بي إس" الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة ترامب ترفع دعاوى قضائية حول نزاهة الانتخابات.. وحاكم بنسلفانيا يعلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حملة ترامب ترفع دعاوى قضائية حول نزاهة الانتخابات.. وحاكم بنسلفانيا يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).