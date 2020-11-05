وزير العمل : قانون الضمان الاجتماعي الجديد سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط

2020/11/05 | 07:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – يعتزم مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مناقشة «تعديلات جوهرية» على قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، في الوقت الذي اكد فيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي انَّ القانون سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.



وقال الوزير في تصريح لـ صحيفة «الصباح»: إن «القانون الحالي مر عليه […]

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