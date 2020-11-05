التخطيط : العام المقبل سيشهد زيادة اجراءات وجهود حماية المستهلك والصحة

2020/11/05 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – أعلن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن العام المقبل سيشهد زيادة اجراءات وجهود حماية المستهلك والصحة والسلامة العامة.



وقال رئيس الجهاز التابع لوزارة التخطيط الدكتور حسين علي داود في تصريح لـ صحيفة”الصباح”: ان الجهاز سيعمل ضمن خطته على تفعيل المراقبة للكثير من الاسواق واجراءات الجهاز في ما يتعلق بالمعامل والشركات الفاحصة، معربا […]

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