محلل : النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية ستكون انقلاب

2020/11/05 | 07:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحتدم القتال بينهما على المكتب البيضاوي، تنتظر الولايات المتحدة الولايات الرئيسية وهي تحصي الأصوات الأخيرة.



ونظرًا لأنه تمت تسمية الانتخابات الرئاسية لعام 2020 بأنها “تاريخية” و”غير مسبوقة” من قبل الكثيرين نظرًا للكم الهائل غير المعتاد من بطاقات الاقتراع عبر البريد في ظل تفشي وباء كوفيد 19 المستشري […]

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