2020/11/05 | 07:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /-قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الخميس، إنه تم حجب 27 موقعًا تابعًا لإيران حاولت التدخل في الانتخابات.



ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نزاهة الانتخابات الرئاسية مشكوك فيها.



وأضاف “ترامب”، في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، “تم إلحاق الضرر بنزاهة النظام والانتخابات الرئاسية”.



وكانت حملة ترامب، قالت إن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حجب 27 موقعا تابعا لإيران تدخلت في الانتخابات وكالة الصحافة المستقلة.

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