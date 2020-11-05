2020/11/05 | 08:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- كشفت وزارة الزراعة العراقية عن ظهور بؤر لمرض فيروس “الكوي هيربس” في الأسماك في عدد من محافظات البلاد.



وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن “فرق الرصد والتحري عن الأمراض المنتشرة في المستشفيات البيطرية اكتشفت ظهور بؤر لهذا المرض في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محدودة من بغداد خلال هذا الأسبوع”.



وأضافت: “تم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكومة العراقية تستنفر بعد اكتشاف فيروس يصيب الأسماك وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تستنفر بعد اكتشاف فيروس يصيب الأسماك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تستنفر بعد اكتشاف فيروس يصيب الأسماك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).