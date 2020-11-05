2020/11/05 | 08:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن مصدر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، عن وصول معلومات أولية اليها، تفيد بإطلاق نار من قبل أميركي، على عائلة أردنية ما أدى الى وفا أردنية ونجلها.



وقال المصدر، إن المعلومات ما تزال أولية حول الحادثة، وأن السفارة الأردنية في أميركا تتابعها لمعرفة التفاصييل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنباء عن مقتل عائلة أردنية في أميركا وكالة الصحافة المستقلة.

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