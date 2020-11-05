محامي يكشف أسرار جديدة : جريمة القتل في منزل نانسي عجرم تخفي فضيحة

2020/11/05 | 08:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /-تحدث المحامي عماد وديع رحّال في تسجيل صوتي مسرّب، انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنه الوكيل القانوني عن عائلة المنهية حياته “محمد الموسى الشاب الذي قتل حياته داخل منزل نانسي عجرم”.



ولفت المحامي رحال إلى أن رحلة البحث عن الحقيقة انطلقت منذ تاريخ 05/01/2020، “يوم سمعنا بإنهاء حياة محمد الموسى داخل منزل ناسي عجرم […]

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