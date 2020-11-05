تسبق الأعراض الشائعة.. إشارة صادمة على الإصابة بكورونا

2020/11/05 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على احتمال أن يكون الهذيان من الأعراض المبكرة للإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، عند مصاحبته بعض الأعراض الأخرى المرتبطة بالمرض.

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