ببغاء ينقذ صاحبه من حريق في منزلهما في استراليا

2020/11/05 | 08:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سرى جياد/نجا رجل أسترالي من حريق دمر منزله في كوينزلاند، بعد أن ردد ببغاء ناطق اسمه مرارا لتنبيهه للحريق.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرجل ويدعى أنتون نجوين كان نائما وقت اندلاع الحريق في منزله بمدينة بريزبين.



وردد البغاء اسم “أنتون ..



أنتون” عدة مرات لتنبيهه من الخطر”.



وقال الرجل إنه استيقظ بالفعل وبدأ […]

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