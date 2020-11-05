القيم العليا فطرة إنسانية ونقيضها الامتناع عن العمل بها - حسن خليل غريب

2020/11/05 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب استراحة فكرية بعيداً عن هموم السياسة اليومية وفي البدء خلق الله القيم العليا، فمن طبَّقها يكون قد لبَّى سُنَّة الله، ومن لم يُطبقها فقد خالف طبيعة الخلق والأهداف.



تطبيق القيم العليا هو القاعدة، والامتناع عن تطبيقها يعني حصول الضد منها.



وإذا رمزنا إلى القيم العليا بالخير، فنقيضها سيكون الشر حتماً.



فالخير هو الطبيعة الأساس وعدم ممارسته يكون نقيضه الشر.



فالخير موجود، وأما الشر فليس موجوداً.



فالشر ......





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