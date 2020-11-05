الصبي الذي عاقبه والده بالعنف وطرده من البيت - فلاح أمين الرهيمي

2020/11/05 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن الذي يحدث في العراق يثير العجب وربما لا يوجد لها مثيل في العالم، وربما حتى في أفريقيا التي تصنف بالدول الفقيرة، وهذه الظاهرة ربما أصبحت منتشرة في جميع المدن العراقية، الأب يقتل ابنه والابن يقتل أبيه والأخ يقتل أخيه والزوج يقتل زوجته والأم ترمي أطفالها بنهر دجلة، وقد لاحظت أحد ضحايا هذه الظاهرة في أحد أسواق مدينة الحلة حيث كنت واقفاً بالقرب من إحدى المحلات لشراء بعض الحاجيات فاقترب مني طفل يبلغ ......





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