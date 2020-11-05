2020/11/05 | 08:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الخميس ، الى محافظة البصرة .



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقت المستقلة ، أن” الكاظمي وصل محافظة البصرة صباح اليوم لبحث عدد من الملفات .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يصل الى محافظة البصرة لبحث عدد من الملفات وكالة الصحافة المستقلة.

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