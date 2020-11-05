الكاظمي يصل الى محافظة البصرة

2020/11/05 | 08:59 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الى محافظة البصرة .

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