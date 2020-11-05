وزير العمل يكشف أن 350 ألف دينار هو الحد الأدنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد

2020/11/05 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي عن الحد الأدنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد الجديد، والذي يبلغ 350 ألف دينار عراقي.



ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن الركابي تأكيده: القانون سينصف العاملين بالقطاع الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية.



مجلس الوزراء يعتزم الأسبوع المقبل مناقشة “تعديلات جوهرية” على قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يتناسب مع الوضع […]

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