الحكومة تدين الهجوم على البيشمركة في دهوك

2020/11/05 | 09:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت الحكومة العراقية، الخميس، الهجوم الذي شنه عناصر من حزب العمال الكردستاني أمس، على قوات البيشمركة في دهوك، عادة إياه “اعتداء على سيادة البلاد”.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فقد “دانت الحكومة العراقية، الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى حزب العمال الكردستاني، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، والذي أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح”.

وأضاف البيان، أن “الحكومة العراقية أكدت رفضها الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد، وأنها ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حداً للاعتداءات التي تعد خرقاً لأمن وسيادة البلاد”.

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