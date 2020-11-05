2020/11/05 | 09:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- سرى جياد/ بعد العثور على عدد كبير من الدجاج النافق وإبلاغ مسؤولي مزرعة في مدينة ميتوبو، قررت السلطات اليابانية إعدام 330ألف دجاجة.



وسيكون الإعدام في ذات المزرعة التي تقع في كاجاوا بعد تسجيل أول ظهور لإنفلونزا الطيور (إتش 5) في اليابان هذا الموسم.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، خلال اجتماع بشأن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاستعداد لإعدام 330 ألف دجاجة في اليابان بسبب انفلونزا الطيور وكالة الصحافة المستقلة.

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