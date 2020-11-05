2020/11/05 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- سرى جياد/ كشفت هيئة الكمارك العامة عن زيادة كبيرة في عدد الإيرادات الحكومية،وتوقف في عمليات التلاعب والتهريب الكمركي.



وقال المدير العام للهيئة صادق هويدي بعد زيارته لموانئ ام قصر الأربعة أن هذه الزيارة تأتي لمتابعة الإجراءات الكمركية على واقع الحال وفقا للخطوات الإصلاحية التي أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.



وبين إحداث تغييرات إيجابية في إنجاز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الكمارك تكشف عن زيادة في عدد الإيرادات وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة الكمارك تكشف عن زيادة في عدد الإيرادات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة الكمارك تكشف عن زيادة في عدد الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).