الطائي: صفقات سياسية قد تحول دون محاسبة اميركا على جرائمها في العراق

2020/11/05 | 09:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

رأى المحلل السياسي صباح الطائي، ان من المرجح وجود صفقات بين بعض الأطراف السياسية والإدارة الأميركية تحول دون محاسبة واشنطن على جرائم قواتها في العراق، لافتا الى ان البقاء الأميركي ومواصلة انتهاك السيادة قد يكون ضمن تلك الصفقات.

وقال الطائي لـ / المعلومة/، ان “جرائم اميركا في العراق لايمكن السكوت عليها، خاصة اغتيالها لقادة الحشد الشعبي وقصفها لمقرات ومعسكرات القوات الأمنية بين الحين والأخر عبر الطائرات المسيرة واختراقها للأجواء بشكل مستمر”.

وأضاف ان “عدم محاسبة اميركا والصمت المطبق من قبل الحكومة يشير الى وجود صفقات سياسية تحت الطاولة لتجاهل هذه الجرائم وعدم فتح ملفها امام القضاء الدولي”.

وبين ان “هناك مصالح سياسية قد تجعل بعض الأطراف تلازم الصمت وتسعى للبقاء الأميركي في العراق، وهو ماينذر بمزيد من الجرائم والتمادي اكثر في خرق السيادة العراقية”.



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