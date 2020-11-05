إدارة معلومات الطاقة الأميركية: صادرات الخام الأسبوعية هبطت لأدنى مستوى منذ كانون الثاني

2020/11/05 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأفادت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن صادرات النفط الخام الأسبوعية الأميركية انخفضت 1.2 مليون برميل يوميا إلى نحو 2.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي، وهو أكبر نزول منذ يناير كانون الثاني، إذ عطل الإعصار زيتا التدفقات.

في غضون ذلك، انخفضت مخزونات نواتج التقطير في خليج المكسيك بالولايات المتحدة 3.1 مليون برميل إلى 48.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أبريل نيسان.

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