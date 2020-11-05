الكاظمي يصل إلى محافظة البصرة

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، إلى محافظة البصرة، في زيارة تفقدية ولمناقشة مستجدات المحافظة، مح حكومتها المحلية.

وقال مصدر محلي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وصل إلى محافظة البصرة في وقت مبكر من صباح اليوم، عبر مطار المحافظة الدولي".

وتأتي هذه الزيارة، على خلفية الأحداث التي شهدتها البصرة خلال الأيام الأخيرة، بعد حدوث صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد أكد في وقت سابق، أن الحكومة التزمت بحماية المتظاهرين السلميين وحفظ حقهم الدستوري في التظاهر".

وأشار طلال خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "ما حصل من إطلاق عيارات نارية في الهواء في البصرة مخالف لأوامر الكاظمي".

واعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء، "احالة المتسبب بإطلاق النار في الهواء خلال التظاهرات في البصرة إلى التحقيق".

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