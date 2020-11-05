المالكي: أميركا تريد الخير للعراق عندما يكون تابعاً لها

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرأى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن الولايات المتحدة الأميركية تريد الخير للعراق عندما يكون تابعاً لها ومنزوع السيادة.وقال المالكي في تصريحات صحفية، إن “ الولايات المتحدة الأميركية تريد الخير للعراق عندما يكون تابعاً لها ومنزوع السيادة”، مبينا أن “أمريكا لم تسمح لنا بشراء السلاح منها مع اشتداد الحرب وقتها”.وأضاف، ان ” …

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