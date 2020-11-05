حزب العمال يتبنى استهداف قوات البيشمركة

2020/11/05 | 09:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد النور نيوز/ بغدادتبنى حزب العمال الكردستاني، اليوم الأربعاء، انفجار عبوتين ناسفتين استهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، وأوقعت ضحية وثلاثة جرحى.وأصدرت قوات الدفاع الشعبي الكردستاني (HPG)، التابعة لحزب العمال بياناً ذكرت فيه، أن “قوات البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني حاولت باستخدام العربات العسكرية الدخول إلى معسكرنا في قرية بيبادى بمنطقة كارى… …

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